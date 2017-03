10 moldovence, impuse sa se prostitueze in Grecia si Dubai. Ce se intampla cu ele daca refuzau sa ofere servicii sexuale - VIDEO

In acest caz, oamenii legii au retinut un azer de 38 si doua moldovence care racolau fete cu varstele cuprinse intre 18 si 25 de ani si le duceau in Dubai, acolo unde erau impuse sa intretina relatii sexuale contra plata.

Lilian LEVANDOVSCHI, SEF CENTRUL PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINTE UMANE IGP: “15, 20 clienti pe zi.”

Astfel, zilnic, doar de la o victima, traficantii incasau peste 2 mii de euro. In cazul in care fetele refuzau sa indeplineasca cerintele proxenetilor, erau vandute la un pret de aproximativ 3 mii de euro. Oamenii legii au identificat cel putin 7 tinere care au trecut prin acest calvar.

Lilian LEVANDOVSCHI, SEF CENTRUL PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINTE UMANE IGP: “Ei le perfectau singuri actele, le asigurau totul...”

Alte 8 moldovence au fost eliberate din sclavie sexuala in capitala Greciei. In spatele acestei scheme statea un roman de 51 de ani, dar si o moldoveanca. Ea gasea fete din familii social vulnerabile pe retelele de socializare. Unele tinere stiau ce urmeaza sa faca, altele insa nu. Oamenii legii au facut publica o discutie telefonica dintre proxenet si una dintre fete.

Ajunse in Grecia, fetele erau fotografiate in lenjerie intima, iar pozele erau postate pe un site de escorta. Uneori, acestea erau transportate de catre proxeneti la clienti acasa sau la hotele, iar pentru fiecare primeau cate 40 de euro.

In ambele cazuri, oamenii legii au retinut in jur de 8 persoane, atat pe teritoriul tarii noastre, in Grecia, dar si in Dubai. Daca vor fi gasiti vinovati, suspectii risca pana la 10 ani de inchisoare.