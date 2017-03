10 sunete facute de masina noastra care ne spun ca se intampla ceva grav

Huruit franare



In cazul in care auzi un zgomot de frecare metal pe metal, un huruit, atunci cand franezi, sigur este ceva legat de frane. De obicei, acest zgomot apare la masinile care au stat pe loc mai mult timp si care au prins rugina pe suprafata lucioasa a discului de frana, asa ca dupa cateva franari, zgomotul dispare. Dar daca acest huruit nu dispare, inseamna un singur lucru: placutele au ajuns la suportul din otel si toata suprafata de frictiune s-a uzat. In cazul in care nu vrei sa strici si discul, grabeste-te si schimba placutele urgent!



Suierat turbo-compresor



Soferii de autoturisme care sunt echipate cu motoare turbo pot auzi un zgomot ciudat. E vorba de un suierat care apare pe acceleratie, un zgomot pe care nu trebuie sa-l ignoram deloc. Mai ales daca acest sunet apare brusc, nu progresiv. Oricum, orice turbo-compresor face un zgomot atunci cand acceleram, dar daca acesta se transforma intr-un fluierat care se aude destul de tare, inseamna ca turbina noastra e pe cale sa cedeze. Daca acest zgomot apare simultan cu o pierdere de putere, inseamna ca este vorba si de un furtun slabit sau de un furtun spart. Daca nu reparam problema, ne putm trezi cu bucati din elicea turbinei in motor...



Tacanit motor

Ultimul sunet pe care vrei sa-l auzi este cel care vine din motor. Daca motorul incepe sa scoata un tacanit, roaga-te sa fie, cel mult, un tachet naravas, care nu poate sa faca pagube si care este usor de inlocuit. Dar daca se aude un tacanit mai puternic, s-ar putea sa fie lucruri mai complicate, pe la supape sau chiar cu piesele interne, cuzineti, biele sau vilbrochen. In general, soferii ignora aceste tacaneli sperand sa treaca cu un schimb de ulei mai gros, dar, de cele mai multe ori, aceste zgomote devin din ce in ce mai puternice pana cand piesele care se lovesc cedeaza si blocheaza motorul.

