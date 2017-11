100 de tineri din Republica Moldova vor putea cutreiera Romania in lung si in lat - gratuit, datorita unui proiect lansat de Ministerul pentru Romanii de pretutindeni - VIDEO

Veaceslav Saramet, secretar de stat la ministerul pentru romanii de pretutindeni de la Bucuresti spune ca fondurile sunt acordate pentru proiecte si initiative din diverse domenii.

100 de tineri din Republica Moldova vor putea cutreiera Romania in lung si in lat – gratuit, datorita unui proiect lansat de autoritatile de peste Prut. Cei interesati trebuie sa depuna dosarele pana pe 3 decembrie pe site-ul Ministerului Pentru Romanii de Pretutindeni.

Veaceslav SARAMET, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI: “Rigorile nu sunt stricte. Trebuie sa trimita un email si o scrisoare de motivatie de ce trebuie sa participi.”

Timp de trei zile, tinerii vor descoperi Romania. Turul va incepe cu o vizita la Palatul Parlamentului, iar ulterior vor merge la Turnul Chindiei si la Manastirea Dealu din judetul Dambovita.

Veaceslav SARAMET, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI: “Pe langa locurile pe care le viziteaza important este pentru ca pot sa se intalneasca cu diferiti oameni, ministri, deputati, sportive de performanta pentru ca sa invete ceva.”

Anul viitor se fac 100 de ani de la Marea Unire. Astfel, ministerul pentru Romanii de Pretutindeni va organiza la Chisinau mai multe evenimente. Totodata a fost lansata si campania „Centenar prin infratiri”.

Veaceslav SARAMET, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI: “Este o campanie in care ne-am propus sa infratim 10 raioane din Republica Moldova cu 10 judete Romania. Astfel incat aceste infratiri sa nu ramana doar la nivel de foaie, poze, dar sa dezvoltam proiecte economice in 2018 in Republica Moldova.”

Din bugetul Ministerului Romanii de Pretutindeni, in acest an, cea mai mare parte i-a revenit Republicii Moldova.

Veaceslav SARAMET, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI: “Din bugetul alocat pe proiecte in anul acesta in jur de 25 la suta a fost alocat beneficiarilor din Republica Moldova. Din RM vin foarte multe solicitari la minister. Noi am solicitat un buget mai mare pentru 2018 pentru proiecte. Pentru ca ne dorim pe langa cei cinci piloni clasici de finantare pe care ii avem educatie, agricultura, spiritualitate, mass-media si societate civila sa infiintam si pilonul centenarului astfel incat grupurile de intiativa, ONG-urile care au idei sa poata aplica si noi sa le finantam proiectele date.”

In acest an Ministerul Pentru Romanii de Pretudindeni a alocat pentru proiectele din Republica Moldova aproximativ 500 de mii de euro.