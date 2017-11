100 de tineri, veniti de prin satele Moldovei la Chisinau, au vizitat mai multe subdiviziuni ale MAI - VIDEO

Cei 100 de tineri, veniti de prin satele Moldovei si-au inceput dimineata la Inspectoratul General de Politie. Aici au asistat la adevarate masterclassuri.

Unii au mai dat gres si au doborat indicatoarele.

Si politistii, care patruleaza calare pe cai au aratat ce pot.

In actiune au intrat si chinologii impreuna cu prietenii lor patrupezi.

Cainii cu epoleti insa nu prea au vrut sa-si asculte sefii si au cam ignorat comenzile.

Cu ajutorul unui echipament special tinerii s-au convis cat de importanta este centura de siguranta. Acestia au simtit pe propria piele impactul produs in timpul unui accident.

Pavel APOSTOL, INSPECTOR PRINCIPAL INP: “Este unic in RM care emita o tamponare frontala cu un autovehicul la o viteza de 12 km la ora, insa e suficient si recunosti ca fara centura de siguranta este mult mai rau.”

A urmat proba de foc. A fost improvizat un accident in care soferul trebuia sa iasa dintr-o masina cuprinsa de flacari, sa salveze pasagerii blocati in interior si sa stinga incendiul.

Unul dintre curajosii, care au participat la acest exercitiu a fost Marian Zagoreanu din Codreana, Straseni.

“In primul rand adrenalina, simtul responsabiliatatii fata de pasager si frica.”

Dupa ce au asistat la aplicatii, tineriii au au fost invitati in biroului sefului adjunct al IGP, unde au facut cateva poze cu chipiurile din colectia personala a lui Gheorghe Cavcaliuc.

“Ma simt ca vreau sa schimb situatia din Republica Moldova, sper ca la primavara sa fac practica l-a inspectorat.”

“Eu pentru tara mea imi dau si sufletul, da un cinci.”

“Chiar daca nimeni din familie eu imi doresc singur cu puterele mele sa ajung sa lucrez.”

“Este interesant sa ai o profesie de politist pentru ca esti aplaudat, dar nu esti si criticat? - Da, fiecare polisti cu regulile lui.”

Tinerii spun ca politistii de la noi ar trebui sa mai lucreze la imaginea lor.

“Seriozitate la maxim, profesionalism fata de serviciu, raspundere si educatie cand vorbeste cu oamenii stiti ca sunt si schiopatari.”

“In ce domeniu vrei sa lucrezi? - In politia de patrulare cred. Baietii s-au pus pe treaba si fac lucruri mai bune.”

Seful IGP recunoaste ca politistii mai calca stramb.

Gheorghe CAVCALIUC, SEF ADJUNCT IGP: “Am decis sa le aratam politia nationala altfel de cum sunt ei. I-am motivat pe cei care nu sunt decisi sa vina in randurile politie sa vina cu noi. Iar ei mergand in localitate sa spuna ca politia s-a schimbat. Mass-media arata doar partile negative. Sunt si dintre ai nostri care gresesc, dar sunt si ei oameni.”

Cel mai recent caz in care sunt invinuiti politistii, este decesul lui Andrei Braguta. Trei inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie Chisinau sunt cercetati penal, fiind banuiti de tratamende inumane din degradnate. Totodata recent liderul PD, Vlad Plahotniuc a acuzat agentii de patrulare ca-i hartuiesc pe soferi, oprindu-i in trafic fara motiv. Ulterior Ministrul de Interne, numit de PD, a recunscut ca in ultimele luni au parvenit mai multe plangeri de la soferi.