11 ani si jumatate de inchisoare pentru barbatul din Glodeni care si-a omorat vecinul in bataie, dupa ce l-a prins in dormitor cu fosta sa sotie

Potrivit procurorilor, individul, in varsta de 36 de ani, si-a recunoscut vina si le-a povestit oamenilor legii cum a avut loc totul. Sentinta este cu drept de atac conform prevederilor stabilite de lege.



Totul s-a intamplat pe 4 iunie, anul curent, in satul Ciuciulea din raionul Glodeni. Potrivit procurorilor, barbatul ar fi venit seara acasa, acolo unde locuia cu fosta sa sotie, iar in momentul in care a intrat in dormitor a vazut-o pe femeie, in pat, cu un vecin.

Furios, barbatul si-a lovit fosta sotie si a inceput sa-l ia la pumni si pe amantul acesteia, alungandu-l din casa. Acesta nu a vrut sa plece, incercand sa se justifice in fata barbatului. Fostul sot al femeii s-a enervat si mai mult, a iesit in curte, a luat o bita din lemn si a inceput sa-l loveasca pana l-a doborat la pamant, iar totul s-ar fi intamplat sub privirile fiului minor al suspectului.

Astfel, in urma loviturilor puternice, victima s-a stins, iar pentru a sterge toate urmele, potrivit procurorilor, individul si-a convins un alt vecin sa-l ajute sa scoata in drum cadavrul barbatului, lasandu-l langa poarta sa.

Barbatul a fost retinut imediat dupa tragedie.

