11 persoane, retinute pentru trafic de droguri: urmau sa transmita substante narcotice intr-un penitenciar din tara. " Ce e aici, a cui e? - Heroina, e a mea" - VIDEO

Potrivit politiei, indivizii cultivau drogurile in regiune de Sud a tarii, iar ulterior le vinedau in mai multe locuri din capitala. In urma perchezitiilor la domiciliile acestora oamenii legii au depistat si ridicat peste 50 de grame de heroina in forma solida, 10 ml heroina in forma lichida, peste 1500 grame de canabis, 50 de pastile cu efect psihotrop, cantare electronice la scara mica, telefoane mobile, statii radio, bani in suma de 40 000 lei, 2450 euro, 350 dolari SUA.



Tot politisti sustin ca o parte din drogurile sechestrate urmau sa ajunga la detinutii unui Penetenciar din tara. Astfel, 10 persoane au fost retinute, iar o persoana este cercetata in stare de liberatate.