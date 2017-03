12 persoane din capitala, 10 barbati si 2 femei, retinute: Vindeau droguri doar in sectorul Botanica. Aveau substante narcotice de peste 5 milioane de lei

Potrivit procurorilor, indivizii cu varstele cuprinse intre 21 si 27 de ani au fost retinuti. Sase dintre ei avand antecedente penala. Gruparea infractionala specializate in trafic de droguri a fost monitorizata timp de 2 luni, iar in urma perchezitiilor la domiciile acestora, au fost ridicate 80 - 90 de kg de droguri. La o singura adresa au fost ridicati doi saci de substante etnobotanice care trebuia pusa in realizare.

De la domiciliile acestora au mai fost ridicate si 40 de telefoane mobile.

Consumatorii erau adolescenti si persoane de pana la 25 de ani.

Valoarea totala a drogurilor este de peste 5 milioane de lei.