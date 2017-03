"-Deschideti, politia! -Noi nu am chemat politia." Momentul in care 12 persoane sunt retinute de catre mascati: Produceau droguri in laboratoare amenajate acasa si le vindeau in capitala - VIDEO

“-Cine-i acolo? -Deschideţi, poliţia! -Noi nu am chemat poliţia.”

Politistii spun ca i-au filat timp de 2 luni pe indivizii, care au intre 21 si 41 de ani, perioada in care au aflat ca stupefiantele erau vandute in in special tinerilor si adolescentilor din sectorul Botanica al capitalei. Traficantii se intalneau cu acestia in locuri publice, cum ar fi parcuri, in preajma institutiilor de invatamant sau centre comerciale. In locuinta unuia dintre suspecti, procurorii au gasit un adevarat laborator si peste 50 de kilograme de materie prima, provenienta careia este necunoscuta.

Printre suspecti sunt si doua femei, care se presupune ca ar fi lucrat in laboratorul indivizilor. Deasemenea este vizat si un minor de 16 ani, dar si angajatul unei agentii de paza, care era distribuitor. Oamenii legii spun ca substanta narcotica este una extrem de periculoasa.



In cadrul perchezitiilor au fost gasite peste 40 de kilograme de etnobotanice sub forma de praf, gata sa fie puse in vanzare, in jur de 50 de mii de lei, bani obtinuti din vanzari si 3 masini care ar fi fost cumparate din banii castigati din aceasta afacere. Valoarea drogurilor este de peste 5 milioane de lei. Politistii spun ca din cei 12 indivizi retinuti, 7 ar mai fi fost anterior condamnati pentru actiuni similare. Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca pana la 15 ani de inchisoare.