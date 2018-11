1200 de copii au participat la Orange #SuperCoders - cel mai grandios proiect de coding din Moldova - VIDEO

Pe parcursul a două zile, în 30 de gimnazii şi licee din 30 de localităţi din toată ţara au fost organizate 60 de ateliere de programare gratuite. În cadrul acestora, copiii cu vârsta cuprinsă între 9 şi 13 ani au învăţat în doar câteva ore să animeze personaje şi să dea viaţă unor poveşti, folosind platforma Scratch. Totodată, participanţii au dezvoltat proiecte Code for the Planet Challenge, ilustrând prin joc probleme de mediu, precum încălzirea globală, consumul responsabil, reciclarea. Astfel, până pe 30 noiembrie curent, de la fiecare atelier va fi înaintat câte un proiect realizat de un singur participant sau de un grup de elevi. Dintre cele 60 de proiecte depuse, o comisie de experţi independenţi va selecta 20 cele mai ingenioase şi inventive lucrări, autorii cărora vor fi premiaţi in cadrul unei ceremonii festive.

Vitalina Rusu, elevă în clasa a V-a, Liceul Teoretic Sculeni: ”Sunt încântată că am venit aici. Am învăţat multe lucruri şi când voi fi mare, poate voi deveni programator care va face jocuri. Am făcut un program de coding, am făcut animaţie cu multă fantezie, logică, creativitate, foarte frumos”.

Serghei Avramov, elev la Gimnaziul "M. Tanasoglo", Chirsova, Comrat: ”SuperCoders dezvoltă gândirea, memoria. Trebuie să ai fantezie, gândire bună şi să ştii ce şi cum funcţionează. Am învăţat să fac programare şi pot inventa proiecte pentru oameni, cum ar fi cele de protejare a mediului, care vor sensibiliza oamenii să protejeze natura.

Atelierele de programare au fost ghidate de 30 de profesori, finalişti ai proiectului Burse de Excelenţă pentru profesori în IT al Fundaţiei Orange Moldova, şi 30 de voluntari Orange Moldova.

Galina Scorţescu, profesoară de matematică şi informatică, Liceul Teoretic Moleşti, finalistă a proiectului Burse de Excelenţă pentru profesori în IT al Fundaţiei Orange Moldova: ”Este o oportunitate pentru mai mulţi copii din mai multe localităţi să facă cunoştinţă cu această platformă de creare a animaţiilor. Le dezvoltă logica, creativitatea, simţul de observaţie. Copii sunt încântaţi şi foarte activi. Mă bucur că #SuperCoders a ajuns şi în localitatea noastră”.

Ana Gudiuma, voluntar Orange: ”Este un proiect important al companiei Orange prin care ne implicăm în educaţia digitală a copiilor şi sunt mândră că fac parte din acest proiect şi pot să contribui şi eu la educaţia tinerei generaţii. La #SuperCoders am descoperit copii setoşi de a cunoaşte cât mai multe, cu o fantezie bogată şi un mare potenţial”.

Atelierele #SuperCoders au fost organizate în 30 de localităţi: or. Cahul, s. Cotihana, s. Rădeni, s. Cîrnăţenii Noi, Chişinău, s. Coloniţa, s. Hîrtop, s. Chirsova, s. Beşalma, s. Congaz (liceu), or. Comrat, s. Congaz (gimnaziu), s. Zguriţa, s. Țarigrad, or. Drochia, s. Şuri, s. Molovata, or. Edineţ, or. Făleşti, or. Floreşti, s. Moleşti, s. Susleni, s. Chiperceni, s. Văratic, s. Răcăria, s. Şaptebani, or. Teleneşti, s. Scorţeni, s. Măgurele, s. Sculeni. Proiectul este implementat de Centrul de Informaţii Universitare.

Olga RUSU, coordonator programe, Centrului de Informaţii Universitare: „Ne bucură faptul că proiectul Orange #SuperCoders devine tot mai popular în rândul copiilor din Moldova. În cadrul celei de-a treia ediţii, alţi 1200 de participanţi au învăţat cum să petreacă mai util şi interactiv timpul în faţa calculatorului. Totodată, prin intermediul componentei Code for the Planet challenge, au învăţat să devină mai conştienţi faţă de protecţia mediului înconjurător”.

Despre #SuperCoders

#SuperCoders este un proiect internaţional, dezvoltat de Grupul Orange, începând cu anul 2014. Proiectul reprezintă un eveniment internaţional desfăşurat în Săptămâna Europeană a Codului, în 17 state în care este prezent Grupul Orange: Belgia, Franţa, Niger, Botswana, India, Polonia, Camerun, Italia, România, Coasta de Fildeş, Mali, Senegal, Egipt, Maroc, Tunisia, Spania şi Moldova. #SuperCoders a fost lansat în Republica Moldova în 2016, iar succesul acestuia a permis transformarea proiectului în unul de talie naţională.

