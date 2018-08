13 voluntari din Olanda si Marea Britanie ajuta la reconstructia locuintelor a sase familii nevoiase din Anenii Noi. Lucreaza umar la umar cu proprietarii si, chiar daca nu vorbesc aceeasi limba, se inteleg prin semne - VIDEO

Sotii Malarau sunt casatoriti de 6 ani si au impreuna doi copii. Pentru ca Igor sufera de diabet spune ca nu se poate angaja nicaieri, asa ca doar Ana e cea care munceste. E femeie de serviciu si, cu o mie de lei pe luna, spune ca incearca sa infrunte saracia.

Igor MALARAU: “Casa am cumparat-o cand eram inca flacau, am am cumprat locul, am vrut sa-mi fac casa dar m-am imbolnavit, erau desfacuti peretii cadeau cu totul ”

Irina MALARAU: “Era foarte strasnic, imi era frica sa intre soparle, broaste, am copil de un an si o luna.”

In toti acesti ani, familia si-a dus traiul doar intr-o camera, intrucat in celelalte odai peretii sunt aproape de a se prabusi.

“Aici dormim, cu copii sotul doarme parte aceasta de pat, si baia si bucataria ei aici.”

De cateva zile, ograda s-a transformat intr-un santier, cu multe brate care au sarit in ajutor. Peretii de lut au fost daramati, iar in locul lor se cladesc altii noi. Acum casa va fi mai incapatoare pentru cei patru membri ai familiei.

Voluntarii veniti din Marea Britanie si Olanda muncesc de cu zori. Pregatesc cimentul si cara pietrele, impreuna cu rudele familiei. Bernice are 25 de ani. E din Olanda si este pentru a doua ora in Moldova. Tanara se ispraveste cu toate sarcinile.

“Inauntru era tare, dar afara se prabusea. Aici e diferit fata de acolo de unde vin, din Olanda. Ma gandesc ca nu e simplu.”

“Eu am ramas socat sa vad aceste conditii, m-au surprins, nici nu era in siguranta.“

Totusi, Patric spune ca tara noastra i-a lasat si impresii pozitive.

“Este o tara fabuloasa. Aici ar putea veni oamenii in vacanta, sa se bucure, dar si sa ajute la cresterea economiei.”

Acest tanar din Anglia se intoarce deja pentru a saptea oara in Moldova ca voluntar. Spune ca o face pentru ca sunt multi oameni care au nevoie de ajutor.

“In Marea Britanie multi oameni nu stiu nimic despre Moldova. Tara este cu multe probleme, dar acestor oameni ar trebui sa li se acorde o a doua sansa.”

Desi sotii Malarau nu vorbesc engleza - se inteleg perfect cu voluntarii, iar lucru decurge cu spor.

Igor MALARAU: “Sunt harnici, noi neintelegem prin gesturi.”

Pe alti doi voluntari i-am gasit muncind acasa la familia Celenci. Stapanii spun ca le sunt recunoscatori pentru tot ce fac.

Elena CELENCI: “Casa arata rau, era formata din trei grinzi una a cazut alta o carpeam, acum arata mai bine. Noi stam mai mult intr-o camera, acum avem posibilitatea sa dam baieti intr-o parte, cel mare are 18 ani si se simt incomod.”

Voluntarii au ajuns in tara noastra prin intermediul organizatiei “The Moldova Project”. Tanara care a fondat-o aduna bani de peste hotare pentru a ajuta familiile nevoiase de aici.

Victoria MOROZOV, FONDATOARE “THE MOLDOVA PROJECT”: “Scopul nostru sa ajungem la sustenabilitate, momentul in care ei sa se decurce singurei. Proiectul din aceasta vara e de 30 de mii de euro, eu fac colectari multe pana a veni in Moldova”

Cei 13 voluntari din Marea Britanie si Olanda vor sta zece zile in Moldova, timp in care se vor ocupa de reparatia locuintelor a sase familii sarace din satul Geamana, Anenii Noi.