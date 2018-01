14 elevi din clasa a noua si un profesor din satul Pereni, raionul Rezina, au ajuns la spital cu intoxicatii, dupa ce un copil a scos un spray cu gaz lacrimogen si a stropit cu el in clasa - VIDEO

Era in jurul orei 12, iar elevii de clasa a IX-a, din scoala din satul Pereni, se aflau la pauza. Un adolescent a scos un spray si a stropit cu el in clasa. Toti cei aflati in incapere au inceput sa se simta rau, avand tusa si ameteli. A fost chemata ambulanta.

Doi elevi sunt in sectia de reanimare, iar ceilalti in pediatrie. Starea lor este stabila, dar copiii vor ramane sub supravegherea medicilor. Baiatul, care a adus spray-ul la scoala, le-a spus politistilor ca l-a luat de la tatal sau, dar nu stia ca este periculos.

Vitalie CUIBAN, SEF-ADJUNCT IP REZINA: "In urma discutiilor cu acesta, acesta explica ca nu a constientizat care va fi pericolul, mai bine spus nici nu stia ce fel de gaz se afla in balonasul dat. S-a deplasat grupa operativa la fata locului unde s-au stabilit toate circumstantele.”

Potrivit politiei parintii minorului urmeaza sa fie trasi la raspundere pentru neglijenta in educarea copilului si neglijent asupra bunurilor pe care le au in posesie.