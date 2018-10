Soferii care conduc masini electrice trebuie sa stie asta. Pe mai multe sosele din tara vor fi instalate statii de incarcare pentru astfel de automobile

Potrivit unui comunicat de presa oferit de Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiectul va fi realizat datorita unui parteneriat dintre Fondul pentru Eficienta Energetica si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare. Astazi ambele institutii au semnat un acord de finantare.

Suma totala a proiectului este de 4 milioane de lei, dintre care 2 milioane sunt oferite de Fondul pentru Eficienta Energetica, proiectul va finalizat in primavara anului 2019

„Prin dezvoltarea infrastructurii de incarcare a vehiculelor electrice in Moldova ne propunem sa crestem numarul automobilelor cu emisii reduse de poluanti. Experientele din alte state demonstreaza ca dezvoltarea infrastructurii de incarcare a automobilelor electrice este un factor-cheie pentru cresterea numarului de automobile electrice”, a declarat Alexandru Rotaru, managerul Proiectului PNUD „Orase verzi durabile”.

In prezent, In Republica Moldova sunt inregistrate 54 automobile totalmente electrice si 5 statii de incarcare, toate in Chisinau. In total, In 2017 In tara erau 938.058 autovehicule, marea majoritate fiind mai vechi de 11 ani. 14% din volumul total de emisii de gaze cu efect de sera revine sectorului transporturilor.

