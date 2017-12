Individul din Ialoveni care a ucis in bataie un barbat, impreuna cu iubita acestuia, iar apoi de frica sa nu fie denuntat a omorat-o si pe ea, si-a aflat pedeapsa

Totul s-a intamplat in septembrie 2016, in satul Gaureni, raionul Ialoveni. Atunci, individul, aflandu-se in gospodaria cuplului si fiind baut, impreuna cu iubita barbatului, l-au lovit pe acesta cu o bucata de lemn in cap. In urma loviturilor barbatul s-a stins, iar cei doi au plecat impreuna sa caute un loc unde sa ascunda cadavrul. De frica sa nu fie denuntat de iubita barbatului, ajunsi intr-o plantatie de vita de vie, individul a omorat-o pe femeie si a lasat-o acolo.

Individul a fost condamnat la 16 ani de inchisoare.

Sentinta este cu drept de atac.

VEZI SI: Omorul invaluit in mister la Ialoveni. Cand a fost vazuta ultima data femeia, cum au fost gasiti si ce spun vecinii despre cei doi soti, gasiti morti in diferite locuri ale satului. “Ne este frica sa mai iesim din casa” - VIDEO