167 de producatori au beneficiat de 7 milioane si jumatate de dolari prin intermediul proiectului “Agricultura Competitiva in Moldova” lansat in 2013 - VIDEO

Maria VEDRASCU, FERMIER: “Ne permite sa depozitam productia, in perioada cand se strang strugurii si nu este piata de desfacere, ca sa le realizam in perioada rece chiar si pana in luna mai, cand preturile sunt mai mari.”

Valeriu TABUNSCIC, FERMIER: “Unirea aceasta ne facut o echipa, ne-a facut sa gasim mai bine piata de desfacere, avem si depozitul frigorific aceasta a dus la scaderea cheltuielilor.”

De astfel de granturi pot beneficia grupurile de persoane formate din cel putin 5 producatori. Pana astazi din banii oferiti de Banca Mondiala, 30 de grupuri au amenajat 29 de depozite frigorifice, au deschis 6 uscatorii cu linii de procesare a prunelor, 8 unitati de transport frigorific si 2 echipamente de procesare a alunelor si migdalelor.

Olga SAINCIUC, COORDONATOR PROIECT “AGRICULTURA COMPETITIVA PENTRU MOLDOVA: "Ofera granturi in valoare de 50 la suta pentru investitii in tehnologii, fiecarui grup i se acorda 250 mii de dolari. Plafonul unui grant este de 50 de mii dolari americani. Grantul se ofera inainte de efectuarea investitiei.”

Proiectul “Agricultura Competitiva in Moldova”, este finantat de Banca Mondiala si implementat de Guvernului Republicii Moldova. Proiectul va dura pana in 2019 timp in care doritorii pot aplica pentru granturi.

*Acest articol este un produs comercial