17 echipe de pompieri din toata tara au participat la campionatul organizat in memoria colegilor lor cazuti la datorie. Tot astazi, a fost inaungurata placa pe care au fost gravate numele celor 9 pompieri, decedati in timpul incendiilor - VIDEO

Zece cele mai bune detasamente din toata tara si sapte din municipiu au demonstrat cat de mult conteaza pregatirea fizica a unui pompier. Fiecare echipa s-a confruntat cu trei probe in parcul Valea Morilor. La prima, pompierii au sarit un gard de doi metri, au mers pe o barna ingusta, dupa care au unit o teava pentru apa si totul contra cronometru.

Desi unii participanti spun ca pentru acest campionat se pregatesc luni bune, ploai si frigul i-au cam incurcat.

“Greu, conditiile meteo. S-a pornit si ploaia.”

Campionatul nu a decurs nici fara mici incidente.

“Da e tot ok, mai participam, nimic stranic.”

Printre participanti au fost si colegii lui Ivan Nogailac, pompierul care a decedat anul trecut in incendiu de la depozitul de pe strada Uzinelor.

Anatol MIGOLNIC, POMPIER: “Noi an de an particpam in memoria salvatorilor cazuti la datorie, participam mai cu greu in acest deoarece anul trecut l-am pierdut pe prietenul nostru. Prin acest campionat noi demonstram toate posibilitatile noastre.”

De dimineata la Dorectia Salvatori Chisinau a fost inaugurata o placa dedicata memoriei celor noua pompieri cazuti la datorie in ultimii 23 de ani.

Pe placa este gravata o autospeciala, numele si fotografia fiecarui pompier decedat, unde cu lacrimi in ochi rudele au depus flori.Galina Ghiletchi este sotia pompierului, care a decedat in urma exploziei de la Soroca in timp ce scotea oamenii din cladire. Femeia spune ca si acum isi astepta sotul acasa.

Galina GHILETCHI, SOTIA POMPIERULUI DECEDAT: “10 ani au trecut ca un an si acum e greu.”

Competita va continua si maine cu alte probe.

Liliana PUSCAS, PURTATOR DE CUVANT DSE: “Maine pompierii se vor antrena pentru urcarea la etajul patru la scara colesabila, dar si urcarea la etajul patru cu scara de fereastra. Sunt probe destul de complicate pentru oamenii care nu au practicat acest sport, dar deobicei pompieriii si salvatorii se antreneaza in fiecare an pentru a arata performante inalte.”

Echipa castigatoare va primi echipament de interventie. Campionatul are loc in fiecare an la inceput de octombrie.