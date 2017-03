18 ONG-uri refuza sa participe la discutii publice despre votul uninominal. Andrian Candu sustine ca proiectul va fi supus dezbaterilor publice - VIDEO

Intr-o conferinta de presa, reprezentantii catorva ONG-uri au declarat ca nu vor discuta cu deputatii despre votul uninominal.

Pavel POSTICA, DIRECTOR PROGRAME PROMO-LEX: ”Putem discuta acest subiect doar dupa alegerile din 2018 ordinare. Scopul nostru este sa inlaturam deficientele care exista acum. Apoi abia noi putem merge la schimbare.”

Reprezentantii organizatiilor non-guvernamentale care au semnat apelul catre presedintele Parlamentului spun insa ca vor participa la discutii despre problemele actualului sistem electoral, legate de implicarea bisericii, coruperea alegatorilor sau utilizarea resurselor administrative. De cealalta parte, Andrian Candu sustine ca proiectul va fi totusi supus dezbaterilor publice, mai ales ca...

ANDRIAN CANDU: ”Exact aceasta au cerut anterior cei care astăzi anunţă boicotarea discuţiilor. Şi fac anunţul prin discursuri izbitor de asemănătoare cu cele ale anumitor partide politice.”

Ieri liderul PD Vlad Plahotniuc a anuntat ca democratii vor promova votul uninominal in cadrul unei campanii. Spre seara, Plahotniuc s-a intalnit si cu primarii democrati, despre care a spus ca sustin ideea sefului lor de partid. Democratul a declarat ca oamenii vor putea demite parlamentarii pe care i-au ales, daca nu sunt multumiti de acestia, insa nu a explicat cum anume.

Mai mult, si diaspora va avea propriii deputati in parlament, alesi din randul celor plecati in strainatate, sustine Plahotniuc. Astazi, democratii au refuzat sa ne ofere detalii despre proiectul pe care Plahotniuc spune ca il va depune in curand in Parlament.

PD a incercat, dar fara succes, sa modifice sistemul electoral inca in 2013. Atunci comisia de la Venetia spunea ca prin introducerea votului uninominal, procesul politic ar putea fi influentat de oligarhi si oameni de afaceri.