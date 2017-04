19 persoane, inclusiv 3 primari, au fost retinute dupa un sir de perchezitii. Acestea ar fi implicate in trucarea licitatiilor publice si delapidarea Fondului de eficienta Energetica - VIDEO

Oamenii legii au descins la trei primarii din raioanele Rascani, Criuleni si Cahul. Potrivit Ziarului de Garda, toti trei primari din aceste localitati sunt fost PLDM-isti care recent ar fi aderat la Partidul Democrat.

Au mai fost retinuti si directorii a 6 institutii de invatamant din Ialoveni, Straseni, Ceadar-Lunga, Drochia, Falesti si Rascani. Dupa gratii au mai ajuns si 6 directori de firme, dar si doi ingineri. Potrivit CNA, banuitii ar fi actionat in complicitate, favorizand anumite firme care au participat la licitatii publice.

Ele urmau sa efectueze lucrari in domeniul eficientizarii consumului de energie, termoizolare, reparatii si constructii in valoare de peste 28 de milioane de lei. Mai multe detalii, oamenii legii deocamdata nu ofera. In total au fost deschise 12 cauze penale, iar daca vor fi gasiti vinovati, banuitii risca inchisoare de pana la 15 ani.