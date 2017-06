2 dintre indivizii, condamnati pentru omorul fetei de la Straseni, au primit cativa ani de inchisoare in plus

Ei l-ar fi snopit in batai pe un sofer din Straseni, inainte de a o omori pe Cristina Parhomenco, sustine avocatul victimei. Si asta nu e tot, pe rol mai este un alt dosar pentru huliganism deschis pe numele celor trei adolescenti, pentru ca ar fi incercat sa loveasca politistii in timpul primei sedinte de judecata in cazul omorului pentru care au fost condamnati in aprilie. Atunci, ei au primit cate sase ani si opt luni pentru ca au ucis-o pe fata din Straseni.