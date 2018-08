20 de copii, din diferite raioane ale tarii, care se aflau intr-o tabara din Ungheni, depistati cu rujeola. Toti au fost internati la spital

Copii depistati cu rujeola sunt din raionul Ungheni, Vulcanesti si Ceadar-Lunga. Autoritatile din sanatate spun ca nu exista motive de panica, dar ii indeamna pe oameni sa fie mai atenti, in contextul in care in tarile vecine sunt epidemii de rujeola.

Totodata, reponsabilii din sanatate indeamna oamenii sa se vaccineze, ca sa previna aparitia bolii. In Moldova au fost inregistrate 30 de cazuri de rujeola in 2013-2014, la Calarasi, Nisporeni si Soroca. Ultima data, la noi in tara, rujeola a fost inregistrat in luna ianuare la un copil de 7 luni din Glodeni.

In tara noastra, imunizarea se efectueaza printr-un vaccin combinat contra a 3 infectii: rujeola, oreion si rubeola. Rujeola este o infectie virala acuta, cunoscuta mai ales in mediul rural, cu denumirea „ pojar”. Se manifesta prin eruptii pe piele, febra inalta si tusa.



