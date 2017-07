Motivul pentru care 20 de scoli vor fi inchise in urmatorul an scolar. Anuntul facut de vicepremierul Educatiei in Parlament - VIDEO

20 de scoli vor fi inchise in urmatorul an scolar, a anuntat astazi viceministrul Educatiei in Parlament, prezentand un proiect legat de finantarea reformei in educatie. Dupa ce in 2013 Banca Mondiala ne-a dat 40 milioane de dolari pentru reforma in invatamant, ministerul Educatiei s-a pomenit ca nu poate cheltui banii si a primit in 4 ani doar jumatate din suma. Zeci de scoli ar fi trebuit sa fie deja renovate pana acum. Abia astazi insa ministerul a oferit dreptul de a gestiona banii unei alte institutii pentru ca lucrarile sa inceapa.