200 de elevi sau absolventi de colegii au dansat si s-au aranjat in forma unei maini, in speranta ca vor convinge tinerii sa aleaga scolile profesionale, la fel ca si ei - VIDEO

Viitori croitori, bucatari, apicultori, vanzatori, brutari sau bucatari, cu totii au demonstrat ca se pricep si la dans.

Tinerii au format o palma a meseriilor, dorind astfel sa-i incurajeze pe altii sa aleaga scolile profesionale, de pe bancile carora pot iesi in scurt timp cu o meserie.

“Este avatajul ca am o meserie, pot sa dau si bacul.”

“Am ales profesia de bucatar si sa-i alint pe cei dragi. Daca iti place meseria ii indemn si pe altii sa faca aceeasi meserie”

Unii recunosc ca aleg scolile profesionale, deoarece vor sa evite bacalaureatul.

“Nu fiecare are capacitatile de a face o universitate, un liceu de a da bacalaureatul mai bine mergi la o scola profesionala unde iti faci o profesie si ai un venit decat sa stai trei ani si sa nu treci bacalaureatul”.

Ecaterina Burlea si-a ales o meserie mai putin populara printre femei- sculptor in lemn.

Ecaterina BURLEA, ELEVA: “Puteri sunt, daca este placere totul este”.

A mostenit pasiunea pentru lemn de la tatal sau.

Ecaterina BURLEA, ELEVA: “M-am gandit sa fie mai putine cheltuieli pentru parinti. Tata tot cu lemnul se ocupa si m-am gandit cu tata sa lucrez”



Cristian Pancisin a absolvit anul acesta Centrul de Excelenta in Transporturi. Recent a fost angajat la compania Volvo in calitate de tehnician auto si spera ca va avea un viitor frumos.

Cristian PANCISIN: “Salariul de baza 3500 de lei. Ce poti face cu 3500 de lei? Pentru vara este suficent”.

Inainte de a fi angajat, Cristian a fost instruit timp de 5 saptamani in Franta.

Cristian PANCISIN: “Este o diferenta foarte mare dintre Franta si Moldova. In primul rand utilajul utilizat pentru a efectua practica este mai mult mai dotat”.

Silviu GANCU, SEF DIRECTIE IPT, MINISTERUL EDUCATIEI: “Meserile solicitate sunt cele din domeniul IT din domeniul ingineresc si tehnologilor variate. Agentii economici se implica din ce in ce ai multi din invatamanul profesional tehnic. In acest an avem 9000 de locuri pentru invatamantul profesional tehnic secundar.”

Flash-mobul de astazi face parte dintr-o campanie a ministerului educatiei, cu sustinerea Uniunii Europene. Cei care vor sa-si faca studiile in colegii sau centre de excelenta, pot alege din peste 80 de meserii.