2017: Anul cu cei mai putini copii nascuti in 27 de ani de independenta a R. Moldova. Ce spun autoritatile

In anul 2017, in R. Moldova s-a inregistrat cea mai mica rată de natalitate din ultimii 27 de ani. Numarul nou-nascutilor a scazut cu circa 38 de mii, de la 72 de mii in 1991, la 34 de mii - in 2017, iar rata fertilitatii s-a redus de la trei-doi copii per cuplu in anii ’90 pana la un copil in anii 2000 arata datele Biroului National de Statistica.