2017 va ramane in istorie ca un an bogat in condamnari si retineri rasunatoare. Politicieni, primari, functionari au fost incatusati pe banda rulanta, fiind acuzati in mare parte de coruptie sau spalare de bani - VIDEO

Primarul de Orhei, cercetat penal in mai multe dosare pornite pentru fraudele de la BEM a fost condamnat vara trecuta la 7 ani si jumatate de inchisoare. Pana la pronuntare, Ilan Sor s-a aflat in arest la domiciliu, iar dupa sentinta, in loc sa fie luat sub straja, acesta a fost eliberat.

Asta deoarece instanta a decis ca hotararea va deveni executorie abia dupa ce Curtea de Apel se va expune asupra cazului, asa ca de atunci, Sor se plimba liber, adminstreaza orasul Orhei si depune marturii in alte dosare, cum ar fi cel al lui Kiril Lucinschi. Fostul deputat PLDM a fost retinut la sfarsitul lunii mai, iar in prezent dosarul sau se afla pe rol la Judecatoria Buiucani. Procurorii invoca in instanta ca lui i-ar fi fost intoarsa o datorie dintr-un circuit financiar ilegal, iar datornicul ar fi fost Ilan Sor. Banii ajunsi la fostul deputat ar fi fost scosi din BEM, Unibank si Banca Sociala.

Ilan SOR, PRIMAR ORHEI: "Acest dosar este legat si de dosarul meu. Dosarul meu este un dosar inchis, de aceea eu nu am voie sa ofer informatii in spatiul public. Unicul lucru pe care pot sa-l spun este ca eu voi face depozitii sincere in instanta, unde o sa raspund la toate intrebarile atat ale avocatilor si ale judecatorilor, cat si ale domnului Lucinshi."

Lucinschi se declara nevinovat. In ziua in care a fost incatusat, primaria capitalei a fost intoarsa cu susul in jos, fiind retinut si Dorin Chirtoaca. Ofiterii CNA, l-au luat pe primar chiar din birou si l-au dus in izolatorul Centrului Anticoruptie, acuzandu-l de trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata.

Mai exact, potrivit procurorilor, acesta i-ar fi dat indicatii viceprimarului Nistor Grozavu sa semneze contractul cu firma austro-ungara ce urma sa amenajze parcarile, fara avizul Consiliului Municipal. Potrivit CNA, in schimbul semnarii, Dorin Chirtoaca urma sa primeasca 13 procente din veniturile companiei. El se declara nevinovat.

Timp de 5 luni acesta s-a aflat in arest la dimiciliu, dupa care a fost eliberat sub control judiciar. In prezent, dosarul sau se afla pe rol la judecatoria Chisinau si nu se stie deocamdata cand vom avea parte de o finalitate. Dorin Chirtoaca a fost incatusat dupa ce cu cateva luni inainte, dupa gratii au ajuns subalternii sai, viceprimarul Nistor Grozavu si fostul sef de la transporturi, Igor Gamretki. Cei doi, la fel invinuiti in dosarul parcarilor cu plata l-au denuntat pe primarul suspendat.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: "Fiecare isi are pozitia sa si parerea sa. O sa vedem care este corect."

Chiar si asa, dosarul lui Grozavu nu a fost transmis inca in instanta, deoarece procurori ar astepta niste acte din strainatate. In aceeasi cauza penala cu Grozavu, este vizat si milionarul Alexandru Pincevschi. Igor Gamretki insa, s-a ales cu o sentinta de condamnare de 2 ani de inchisoare cu executare, pe care ulterior, Curtea de Apel i-a transformat in 3 ani cu suspendare dupa un recurs depus de avocatul sau.

El a fost judecat intr-un proces simplificat pentru ca si-a recunoscut vina, motiv pentru care pedeapsa pe care a primit-o a fost mai blanda. De un proces asemanator a avut parte si fostul ministru al transporturilor, Iurie Chirnciuc, retinut tot anul trecut. El a fost acuzat ca ar fi facut presiuni asupra unei companii, care urma sa repare soseaua de centura a municipiului Chisinau. Chirinciuc se declara nevinovat.

Iurie CHIRINCIUC, EX MINISTRUL AL TRANSPORTURILOR: "Eu nu mi-am recunoscut vina, eu am spus ce am facut, am spus ca am facut drumuri, nu pentru mine ci pentru popor."

Asta desi procurorii afirmau ca acesta si-ar fi recunoscut vinovatia. Astfel, el s-a ales cu o pedeapsa de un an si jumatate de inchisoare cu suspendare. Cel mai nefast an l-a avut omul de afaceri Veaceslav Platon, care risca sa-si petreaca urmatorii 30 de ani dupa gratii. La cei 18 ani la care acesta a fost condamnat pentru fraudele de la BEM, lui Platon i s-au mai adaugat 12 ani, dupa un proces la care nu a fost prezent.

Mai mult, omului de afaceri nu i s-a oferit nici macar ocazia sa-si asculte sentinta. Din ce motiv, nu se stie.

Alexandru CERNEI, PROCUROR: "Pedeapsa este una mai blanda decat cea solicitata de catre acuzare. Referitor la lipsa inculpatului de la sedinta de astazi, in cazul in care inculpatul este inlaturat de la proces sentinta se pronunta in prezenta acestuia sau i se aduce imediat la cunostinta."

Potrivit procurorilor, la sfarsitul anului 2016, cand se afla in arest, Platon ar fi incercat sa scoata sute de milioane de lei din trei companii de asigurare si de la alte cateva firme, la care era actionar majoritar. In 2017, de o sentinta definitiva a avut parte fostul premier Vlad Filat.

Avocatii sai au epuizat ultima cale de atac la Curtea Suprema de justitie in luna decembrie, asa ca Filat ramane condamnat la 9 ani de inchisoare. El se declara nevinovat. Tot cu dosare de coruptie s-au ales anul trecut fostul ministrul al Agriculturii Eduard Grama, dar si fostul viceministru al Finantelor, Maria Caraus.