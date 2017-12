2018 - an norocos pentru zodiile de apa si pamant. Racii vor avea bafta in dragoste, pestii succes in cariera, iar sagetatorii magnet la bani. Ce prognozeaza astrologii pentru anul 2018 - VIDEO

Lucia PALII, ASTROLOG: “Anul 2017 a fost ultimul an din criza economica care a durat ultimii 5 ani si din cauza asta noi ne-am coborat si acum in 2018 avem marea sansa de a ne ridica.”



In primul rand se va infiripa economia, spune astrologul.

Lucia PALII, ASTROLOG: “In anii urmatori vom astepta schimbari in legislatie si nu e vorba doar de R.M. Este vorba de mai multe tari.”

Ne asteapta, in schimb, o campanie fierbinte la alegerile pralamentare din 2018.

Lucia PALII, ASTROLOG: “Vor fi foarte multe erori, dezinformari, vor fi confruntari de informatie si istorii urate.”

Cititorii in stele au vesti bune pentru zodiile de apa si pamant, care sunt favorite in 2018.

Lucia PALII, ASTROLOG: “Cei mai norocosi in dragoste sun racii. In societate sunt probleme, dar in familie, proprietati au o situatie buna.

Sunt leii care au o stabilitate in comunicarea cu rudele, sunt balantele si scorpionii si sagetatorii, pt ca la ei se amelioreaza dispozitia.

Iar taurii vor simti, in sfarsit, ca viata lor prinde culoare.

Lucia PALII, ASTROLOG: “In cariera vor avea succes gemenii si pestii. Persoanele norocoase in bani sunt balantele, sagetatorii.”

Atentie insa la sanatate.

Lucia PALII, ASTROLOG: “Parintii care au copii cu varsta de la 24 la 31 de ani trebuie sa fie atenti la sanatatea si dispozitia lor.”

Noaptea dintre ani va fi plina de fericire. Oamenii vor avea energie pentru ca va fi luna plina, spune astrologul.