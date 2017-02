22 de flotari in semn de solidaritate. Baietii de la SPPS si-au aratat muschii ca sa-i sustina pe militarii care sufera de stres post-traumatic - VIDEO

Sincronizati si fara urma de oboseala, ofiterii serviciului de Protectie si Paza de Stat au facut pe rand, cele 22 de flotari. Baietii din serviciul moldovenesc au transmis stafeta colegilor din Bulgaria.

Recent, si politistii de frontiera s-au lasat provocati in cadrul aceleiasi actiuni de cei din Ucraina si au facut flotari scriind pe asfalt Directia Regionala Est a Politiei de Frontiera. Inainte de asta, si 500 de militari ai Armatei Nationale au facut acelasi lucru.

22 Push Up Challenge este o provocare initiata in 2011 de un veteran american, care vrea sa sensibilizeze opinia publica in ceea ce priveste suicidul printre veterani si participantii la actiuni de lupta afectati de stresul post-traumatic. Cifra de 22 vine de la datele statistice care arata ca zilnic in Statele Unite 22 de veterani americani se sinucid.