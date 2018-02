23 februarie - sarbatoare sau nu. Ziua fostei Armate Sovietice a fost motiv de galceava in Parlament. Oleg Reidman a felicitat barbatii cu ocazia acestei zile, iar liberali au spus ca e o rusine nationala - VIDEO

Oleg REIDMAN, DEPUTAT PCRM: “Felicitari pentru toti cei care au trecut pe acest drum, cu armele in mana, aparand poporul.”

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Domnul Ghimpu, fost ostas in armata sovietica tot vrea sa vorbeasca.”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Faptul ca am facut seriviul militar in armata sovietica a fost un serviciu impus, pentru ca am fost ocupati in 1940.”

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: “Nu mai sarbatoriti rusinea si durerea noastra.”

Roman BOTAN, DEPUTAT PL: “Va indemn sa va mandriti cu armana noastra nationala, ziua caruia se sarbatoreste in septembrie.”

Elena HRENOVA, DEPUTAT PSRM: “II felicit pe toti barbatii cu aceasta ocazie, pe toti cei care au facut si pe cei care nu au facut seriviciul militar.”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Doamna Hrenova, nu va inteleg felicitarea.”

Ion APOSTOL, DEPUTAT PL: “Faceti ciocul mai mic acolo, sunteti cu mainile pline de sange.”

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: “Asta a fost dur domnule, Apostol. Ati intrecut regula felicitarilor si ati trecut la amenintari.”

Deputatii s-au impartit in doua tabere.

Bogdat TIRDEA, DEPUTAT PSRM: “E o zi controversata pentru cei care nu au facut serviciul militar si pentru cei care au o orientare sexuala post-modernista, sa spunem asa.”

Vadim PISTRINCIUC, DEPUTAT PLDM: “Nu ar trebui sa idolatrizeze sarbatoarea asta si sa o transmofrme in ceva politic.”

23 februarie este Ziua Aparatorului Patriei in Rusia, dar si in alte cateva tari. In Moldova, Ziua Armatei este marcata pe 3 septembrie.