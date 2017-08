24 august, intre sarbatoare si zi de doliu. Cu depuneri de flori si melodii sovietice, socialistii si Igor Dodon sarbatoresc ziua eliberarii de sub ocupatia fascista - VIDEO

Treziti cu noaptea-n cap, cateva zeci de socialisti si simpatizanti ai lor s-au adunat in fata memorialului Eternitate. A venit si ambasadorul Rusiei la Chisinau. Nimeni insa nu au depus flori pana nu a ajuns presedintele Igor Dodon. Cei veniti la manifestatie au sarbatorit 73 de ani de la operatiunea Iasi-Chisinau, multi habar nu aveau ce marcheaza astazi. A incurcat itele pana si deputatul socialist, Vlad Batrancea.

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Asta voi habar nu aveti ce vorbiti, noi azi sarbaotrim 75 de ani de la eliberarea Moldovei."

Ulterior, in mod organizat socialistii, dar si presedintele, au mers la Serpeni, unde inainte de asta au sarbatorit comunistii. Evident, manifestatia nu a trecut fara cantece sovietice.

"Ca cu rusii o fost bine, nu ne-au ocupat...""Eu am venit sa fac poze, pentru mine aceasta este o zi de ocupare..."

Altii insa au uitat de sarbatoare, fiind cu gandul tot la griji. Igor Dodon a tinut un discurs, a depus flori, dupa care, in scurt timp s-a facut nevazut. Concertul pe care-l organizeaza in aceasta seara in Piata Marii Adunari Nationale nu l-a costat nimic, spune Igor Dodon, iar Grigorii Leps va canta gratuit.

In timp ce comunistii si socialistii au sarbatorit, pentru liberali a fost zi de doliu. Ei sunt convinsi ca 24 august 1944 nu a fost altceva decat inceputul ocupatiei sovietice. In semn de protest, un grup de tineri au mers la presedentie si i-a adus lui Igor Dodon o medalie improvizata.

Operatiunea Iasi-Chisinau din 1944, cunoscuta si ca Batalia pentru Romania se refera la luptele de la sfarsitul lunii august dintre armata Rosie si aliatii germano-romani.

Lupta s-a incheiat cu pierderi din ambele tabere, iar la 23 august Romania a anuntat ca iese din cel de-al doilea razboi mondial. Pe 24 august trupele sovietice au intrat pe teritoriul tarii noastre. Astfel, ca unii istorici califica aceasta zi drept eliberare de sub ocupatia fascista, altii insa spun ca este inceputul ocupatiei sovietice.