36 de spargeri in tara, iar fiecare e executata in cateva secunde. Indivizii sparg cu topoarele geamuri, distrug terminale de plata pentru a scoate bani, iar daca nu le iese pleaca cu tot cu aparate. Imagini de pe camere de supraveghere - VIDEO

Pana acum gruparea a dat 36 de spargeri in mai multe regiuni ale tarii, 5 fiind inregistrate in acest an. Fiecare spargere a fost executata in mai putin de un minut. Potrivit politiei, indivizii, cu cagule pe cap si inarmati cu topoare, sparg usile, geamuri sau vitrinele magazinelor in care se afla vreun aparat de efectuat plati online, incearca, la viteza, sa-l desfaca, distrugandu-l cu topoarele, iar daca nu le iese sa scoata repede banii, pleaca cu tot cu aparat.

Din imaginile de pe camerele de supraveghere instalate la unele dintre magazinele afectate, se vede intreaga lor actiune. Toata politia ii cauta acum pe indivizi.