Au marcat saptamana Nationala a Voluntariatului. 25 de tineri au sortat timp de o ora gunoiul cot la cot cu muncitorii unei fabrici de sortare a desurilor din capitala - VIDEO

“Eu eram pregatita ca am sa vad ceva, dar nu destul cu ceea ce vad aici. Mult mai strasnic.Este tot ce se scoate din uzul menajer."

Echipati cu masti si manusi, voluntarii au lucrat cot la cot cu muncitorii de la fabrica. Acestia au separat plasticul, sticla, hainele sau hartia de celelalte resturi.

“In Republica ar trebui sa avem o cultura a desurilor, pentru ca demult timp a aparut tomberoane pentru a sorta insa dupa cum vedem chisinauenii nu s-au deprins sa sorteze gunoiul.”

A venit sa sorteze gunoiul si deputatul neafiliat Valeriu Ghiletchi.

Valeriu GHILETCHI, DEPUTAT NEAFILIAT: ”E un loc unde nu prea ti-ai dori sa fii, dar vazand ce este aici devii si mai constient de o problema care o avem in societate. Ar trebui sa gasim solutii.”

Voluntari au ramas impresionati de volumul de lucru al muncitorilor, dat fiind faptul acestia lucreaza in picioare, intr-un miros apasator, 8 ore pe zi.

Ion MAMULAEC, VOLUNTAR: “Eu ma gandeam ca este mult mai putina decat este, iar procesul de selectie este mult mai complex.”

Angajati insa spun ca s-au obisnuit.

“Daca nu muncesti nu mananci.”

Printre ramasite si resturi, uneori se gasesc si lucruri bune, spun muncitorii de aici.

“Un telefon, altii mai mult au gasit.Ce ati facut cu telefonul? L-am daruit nepotelului”.

Pentru ca nu au avut posibilitate sa urce la linia de sortare fiind in scaune cu rotile, acesti tineri au fost informati de catre anagajati despre procesul de sortarea a gunoiului. Ulterior, au vizitat depozitul unde sunt pastrate deseurile presate.

“Eu de obicei nu le sortez, dar dupa ziua de azi o sa incep sa le sortez.”

O parte din desurile presate ajung la fabricile de reciclare din Romania. De exemplu, in acest TIR au fost incarcate peste 15 tone de plastic presat.

Vlada BALICA: “Zilnic primim aici 300 de tone menajere pe care le sortam pe tipuri de material.”

Daca deseurile ar fi separate din start, procentul de reciclare ar fi mai mare, iar problemele - mai mici, spun repezentantii ONG-urilor.

Anul trecut in cadrul Saptamanii Nationale a Voluntariatului peste 19 mii de voluntari din tara s-au implicat in diverse activitati. Saptamana Nationala a Voluntariatului este marcata a XI oara in Republica Moldova.