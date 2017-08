26 de ani de independenta. Republica Moldova sarbatoreste astazi ziua in care si-a proclamat suveranitatea. Filmul evenimentelor de pana acum. Ce s-a intamplat in acesti ani - VIDEO

Mircea SNEGUR, EX-PRESEDINTE: ”RM este asa cum mi-am dorit, independenta.”

Petru LUCINSCHI, EX-PRESEDINTE: ”Era nevoie de o schimbare pentru ca noi ne-am rupt de la un sistem, nu-s relatii economice, oamenii nu stiu pe nimeni, noi stiam numai pe Rusia.”

Vladimir VORONIN, EX-PRESEDINTE: ”Aceasta nu este succesul si influenta fortelor din interiorul tarii noastre. Ne-a cazut noua din cer ca pomana aceasta independenta.”

Nicolae TIMOFTI, PRESEDINTE: ”Sunt foarte bucuros ca avem o tara independenta.”

Cu mii de oameni, adunati pe 27 august 1991 la Marea Adunare Nationala, deputatii au votat independenta.

Mircea SNEGUR, PRIMUL PRESEDINTE AL RM: “Parlamentul a adoptat unanim Declaratia despre independenta Republicii Moldova.”

Pana in 1994, imnul tarii a fost Desteapta-te Romane, insa agrarienii l-au inlocuit, si totodata au introdus in Constitutie denumirea de limba moldoveneasca, ramasa pana acum. In 1992 incepea conflictul de pe Nistru.

La 21 iulie 1992 Mircea Snegur si Boris Eltin semneaza la Moscova acordul de incetare a focului. In 97 Petru Lucinschi este ales presedinte. Un an mai tarziu incepe devalorizarea rublei, ceea ce declanseaza o saracie fara precedent - restante la pensii si salarii, scumpiri in lant... erau deconectari de lumina, zile si nopti fara curent si caldura, iar autoritatile incercau sa lupte cu crima organizata.

Petru LUCINSCHI, EX-PRESEDINTE: ”Cu siguranta ca jumatate din toti banditii care erau ori au fugit, ori au plecat, ori au fost lichidati."

Alegerile parlamentare anticipate din 2001 i-au adus la putere pe comunisti, cu 71 de mandate in parlament, iar Vladimir Voronin este ales presedinte.

Vladimir VORONIN, EX-PRESEDINTE: ”RM era intr-o situatie asa cum e azi. Toate acordurile ele rasfatesc societatea.”

Cateva luni mai tarziu incep protestele anticomuniste.

Vladimir VORONIN, EX-PRESEDINTE: ”Noi n-am fost regim comunist. Dvs ori nu intelegeti ori constient incurcati notiunea de autoritarism cu disciplina.”

In 2005 Voronin este ales din nou presedinte cu voturile controversate ale liderilor miscarii protestatare, crestin-democratii lui Iurie Rosca. Au votat si democratii condusi de Dumitru Diacov, inclusiv Vlad Filat. Chiar din prima zi a lui 2006, Gazprom sisteaza livrarile, fara sa anunte Chisinaul. Peste trei luni, Rusia impune embargo pentru vinurile moldovenesti.

In 2009, comunistii castiga din nou alegerile, contestate in strada de mii de oameni. A doua zi, 7 aprilie 2009, protestele devin violente, parlamentul si presedintia sunt devastate, iar Valeriu Boboc este ucis in batai in Piata Marii Adunari Nationale.

Urmeaza alegeri anticipate in iulie 2009, iar la putere vin fortele de opozitie, care formeaza Alianta pentru Integrare Europeana, formata din PLDM, PD, PL si AMN. Dupa scandaluri si acuzatii fara sfarsit, in 2013, la 13 februarie Vlad Filat denunta acordul coalitiei, fiind dat start unui adevarat razboi politic...

Vlad PLAHOTNIUC, PRIM-VICEPRESEDINTE PDM: ”Indemn prim-ministrul Filat, atat timp cat nu mai exista formatiunea respectiva sa aiba curajul sa vina in parlament si sa-si dea demisia.”

Vlad FILAT, LIDER PLDM: ”Plahotniuc a ajuns in functia respectiva pentru ca are in spate offshore-ruri, bani furati, crima, pentru care inca trebuie sa raspunda, nu este el cel care sa-mi ceara demisia si cel care sa vb cu mine despre curaj.”

PLDM si PD au mai batut palma de cateva ori, insa increderea a fost distrusa pentru totdeauna, ceea ce urma sa se vada mai tarziu. In 2013 Aeroportul Chisinau este concesionat , iar statul pierde pachetul de control la Banca de Economii. In 2014 Republica Moldova semneaza Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana, iar moldovenii primesc dreptul de a circula fara vize in Europa.

A doua zi dupa alegerile din noiembrie 2014 am aflat ca din 3 banci din tara s-a furat 1 miliard de dolari, iar in 2015 finantarea externa este oprita pentru Moldova. Se schimba mai multi premieri -Iurie Leanca, Chiril Gaburici, iar apoi Valeriu Strelet - cu totii au condus cate putin guvernul. La 15 octombrie 2015 Vlad Filat este retinut, iar dupa un proces inchis, condamnat la 9 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si corupere pasiva.

Vlad FILAT, LIDER PLDM: "Sistemul din RM este unul putred din simplul motiv ca este controlat de o singura persoana si aceasta persoana este Plahotniuc."

La inceputul lui 2016, Vlad Plahotniuc vrea sa ajunga premier, insa Nicolae Timofti refuza sa-l desemneze din motive de integritate. Democratii il propun pe Pavel Filip la functia de premier, iar Guvernul este investit cu rapiditate, in timp ce oamenii protesteaza in strada, organizati de Renato Usatii, Igor Dodon si Andrei Nastase.

Republica Moldova paseste in al 26-lea an de independenta cu un presedinte pro-rus: Igor Dodon, care ii promite lui Vladimir Putin ca daca socialistii ajung la putere, vor anula Acordul de Asociere.

Recent cativa demnitari, dar si artisti rusi, nu au fost lasati sa intre in tara unde voiau sa participe la ceremonii in stanga Nistrului, iar vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarat persona non-grata. Ulterior Republica Moldova cere Organizatiei Natiunilor Unite sa discute la urmatoarea reuniune despre retragerea trupelor ruse de pe teritoriul tarii noastre.