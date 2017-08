26 de ani de independenta sarbatoreste astazi Republica Moldova. Mult mai modest decat anul trecut, in centrul capitalei s-a cantat si s-a dansat - VIDEO

La parada portului popular au participat toate ansamblurile muzicale din tara, care si-au etalat cu mandrie costumele specifice regiunii. Ulterior, oamenii s-au prins in hore. De dimineata pana seara pe scena a cantat doar interpreti de muzica populara. Pe unii piesele mai triste i-au facut sa planga.

“Plang ca sunt plecata di tara si e un gol in suflet. E dureros.”

Pentru unii moldoveni reveniti acasa dupa ani buni petrecuti dupa hotare, concertul de astazi a fost un prilej bun de a-si aduce aminte de dansul moldovenesc.

“Eu lucrez de 20 de ani peste hotare in Turcia, dar asa vesela muzica nu-i. Sa fie asa peste hotare, eu asa dansa numai. Eu sunt fana.”

Unii petrecareti s-au cam incurcat in cifre, incercand sa-si aduca aminte cati ani sunt de cand s-a semnat declaratia de independenta a tarii noastre.

“27 august, 1982, daca nu ma gresesc.”

“Ziua independentei Republicii Moldova. - Cati ani se fac? - Iaca nu stiu precis.”

“89 daca nu ma gresesc.”

Altii spun ca independenta tarii noastre este doar pe hartie.

“Mergem in directia opusa. Asa va aranjeaza, ne miscam inapoi cu pasi siguri. -Dar se traieste din ce in mai bine? - Evident, din ce in ce mai bine. Daca nu cheltui nimic si nu mananci doua saptamani in luna, iti ajung bani. Acum se spune ca o sa se ieftineasca biletul la troleu, de la doi la trei lei, la ruta se vor ieftini pana la 8.”

“ Tare nu suntem independenti cu armata in Transnistria. Preturile cresc, salariile nu si raportul este in descrestere.”

“Orice tara, care a traieste bine a trecut prin greu, asa ca rabdare trebuie sa avem.”

Cei de la ODIP au adus un tricolor de 15 metri in piata si au impartit oamenilor tricoloare.

Vlad BILETCHI, PRESEDINTE ODIP: “Independenta este primul pas, urmatorul va fi Marea Unire.”

Mici sau carnaciori nu s-au vandut in centrul capitalei. Oamenii au putut gasi doar placinte si prajituri. In schimb cei care au aterizat pe aeroportul Chisinau au fost intampinati cu o cate o sticla de vin spumant. Totodata, insotisoarele de bord ale companiei Air Moldova si-au pus astazi costume nationale. In centrul capitalei, distractia va dura pana dupa miezul noptii.