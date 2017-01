27 de judecatori alesi de CSM vor fi propusi presedintelui tarii pentru a-si ocupa functiile la noua judecatorie Chisinau - VIDEO

Corneliu Cretu a participat la mai multe concursuri, de fiecare data candidatura lui a fost respinsa. Si astazi acesta nu a intrunit numarul necesar de voturi.

Un alt candidat respins este si Petru Harmaniuc, fiul fostului judecator, Valeriu Harmaniuc, despre care presa a scris ca ar fi emis mai multe decizii controversate pe cand activa la Curtea de Apel Economica.

Majoritatea candidatilor admisi sunt tineri, proaspeti absolventi ai Institutului National de Justitie, asa ca acesta va fi primul lor job in calitate de judecatori. Aceeasi poveste o are si Victoria Sanduta care este mama a 3 copii, iar pana a deveni judecator a activat in calitate de avocat.

Si aceasta tanara ar putea deveni magistrata la judecatoria Chisinau. Irina Paduraru spune ca stie exact ce o va ajuta sa obtina ceea ce isi doreste.

In total la functia de judecator la judecatoria Chisinau s-au inscris 53 de persoane. Acum cei 27 de candidati acceptati de CSM, urmeaza sa fie acceptati de catre presedintele Igor Dodon.

Ei vor ridica un salariu de aproape 15 mii de lei. Incepand cu 1 ianuarie a fost demarat procesul de optimizare a judecatoriilor. Din cele 44 de judecatorii de fond care au existat pana nu demult, vor ramane doar 15. Sediul judecatoriei Chisinau se va afla la fosta judecatorie Botanica.