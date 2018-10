3 beciuri construite inca in perioada sovietica, descoperite de niste muncitori pe un santier din cartierul Malina Mica. Locatarii blocurilor din apropiere au facut imediat poze cu constructiile si le-au postat pe internet - VIDEO

Despre cele 3 beciuri s-a aflat dupa ce locuitorii blocurilor din apropiere au postat pe retelele de socializare mai multe fotografii in care se intrebau daca nu cumva beciurile ar face parte din stratul cultural subteran al Chisinaului.

”Primul gand a fost ca este ceva inca de pe vremea razboiului, apoi ne-am gandit ca au fost niste incaperi. Inainte de inceperea constructiei, aici a fost un teritoriu privat unde se faceau monumente.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “De la balconul unui bloc din apropiere observam ca firma a demarat constructiile, chiar daca pe fundal mai stau inca in picioare beciurile, despre care expertii spun ca sunt vechi, cam din anii ‘60.”

Am fost si noi astazi la constructia de pe strada Nicolae Testemitanu 19, insa seful de santier ne-a interzis sa filmam, iar directorul companiei a refuzat sa vorbeasca cu echipa Pro TV.

Se presupune ca acolo ar urma sa fie inaltat un complex locativ compus din trei blocuri, fapt care ii nemultumeste pe oamenii care locuiesc in cladirile din vecinatate.

"Aici si asa este cladire in cladire, fereastra in fereastra. Este incomod. In sector nu ne ajung centre sportive, spatii pentru copii, parcuri.”

Directorul Agentiei de Inspectare si Restaurare a Monumentelor, Ion Stefanita a mers astazi la fata locului. A constatat ca la o adancime de 4 metri sunt doua beciuri subterane, construite in anii 60-70, cu o latime de peste 4,50 de metri si cu o inaltime de 2,50 de metri. La suprafata solului mai este un alt beci, acoperit cu pamant, vechi de aproximativ 40 de ani.

Ion STEFANITA, DIRECTOR AGENTIA DE INSPECTARE SI RESTAURARE A MONUMENTELOR: ”Intuiesc ca este o constructie fie cu o functionalitate de sistem de apeduct, dar care se dateaza cu perioada sovietica sau este un spatiu de evacuare in caz de atac nuclear. 02: 40 Fondul nu are o incarcatura istorica, culturala, arhitecturala.”

Expertul sustine ca doar constructiile vechi de peste 60 de ani pot obtine statut separat de protectie si sa fie conservate si valorificate. Beciurile de pe Testemitanu 19 nu se incadreaza in aceasta categorie, astfel ca agentul economic are dreptul sa continue lucrarile.