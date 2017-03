3 luni de cand Igor Dodon a devenit presedinte al RM. Cu ce realizari se lauda seful statului pe facebook si cum au reactionat internautii la postarea acestuia: "Ati facut o gaura in cer si una pe pamant" - VIDEO

"Astazi se implinesc 3 luni de la depunerea juramantului in calitate de Presedinte al Republicii Moldova. In aceasta scurta perioada am reusit mai multe lucruri, insa principalul - cetatenii Republicii Moldova au recapatat increderea in institutia prezidentiala, pierduta dupa 2009. Am propus Parlamentului, societatii noastre, numeroase initiative legislative care, dupa parerea mea, urmau sa fie adoptate in regim de urgenta. Initiative asteptate de marea majoritate a populatiei, inclusiv anularea legii miliardului si modificarea Constitutiei pentru a declansa alegeri anticipate.Aceste initiative au fost blocate sau ignorate de majoritatea parlamentara, controlata de Partidul Democrat. In aceste conditii, dupa parerea mea, exista practic o singura solutie - sa ne adresam direct dupa suport poporului Republicii Moldova. Acest lucru il vom face curand. Detalii saptamana viitoare in cadrul conferintei de presa de totalizare a primelor 100 de zile de activitate.", a scris Dodon pe pagina sa de facebook.

Internautii au reactionat imediat la postarea presedintelui, daca altii l-au laudat, unii insa, l-au criticat.