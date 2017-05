3 mii de angajati MAI vor asigura ordinea in timpul manifestatiilor de astazi: "Avem semnale ca sunt pregatite careva provocari". Strazile care vor fi inchise

Gheorghe CAVCALIUC: "Astazi in tara sunt peste 41 de manifestatii. Astfel, in total vor fi antrenati peste 3 mii de angajati ai MAI in toata tara. Au loc 41 de manifestatii in toata tara.

Din cele 41 de manifestatii ne vom referi la 5 dintre ele.

10:00 Festivalul Familiei - asteptam in jur de 5 mii de persoane.

12:00 Festivalul Mai Dulce, in spatele Primariei - aici asteptam in jur de 4 mii de persoane.

12:00 Marsul Fara frica - aici la fel politia se va implica.

19:00 - Initiativa pozitiva unde vor fi comemorate victimele maladiei SIDA.

Astazi este si actiune de protest la Balti.

Rugam ca persoanele sa nu vina in stare de ebrietate, cu masti pe fata si oamenii legii sa indentifice si sa-i stopeze pe cei care vor avea un comportament suspect.

Liviu BAZIUC: "Din cauza manifestatiilor, portiune de strada de pe Stefan cel Mare in perimetrul strazilor Bodoni si Puskin va fi inchisa, dar si Veronica Micle si Parcalab.

Circulatia va redirectionata si sistata pe unele portiuni de pe strada Bucuresti, 31 August.

Incepand cu ora 19:00 pana la 22:00 in PMAN va fi sistata circulatia.

Gheorghe CAVCALIUC: "Avem semnale ca sunt pregatite careva provocari, noi suntem pregatiti pentru asta. Politia e cu ochii pe provocatori."