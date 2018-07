30 de piloti din Luxembourg au aterizat pe Aerodromul Sportiv de la Vadul lui Voda. Acestia fac anual un tur al Europei cu avioane de mici dimensiuni. Cat trebuie sa scoti din buzunar pentru o astfel de calatorie - VIDEO

Cei treizeci de piloti au aterizat pe Aerodromul Vadul lui Voda in dupa amiaza zilei de astazi. Au pornit calatoria din Luxembourg iar anul acesta pe lista lor au introdus republica Moldova, fiind a patra tara din acest tur.

Mihail KORNEV, ORGANIZATORUL TURULUI: “In Luxembourg noi avem un aeroclub foarte mare, care organizeaza zboruri in diferite locuri. In Luxembourg oamenii iubesc sa zboare departe.”

Odata ce au aterizat pilotii au ramas impresionati de ospitalitatea moldovenilor. Pentru ei s-a pregatit o masa plina cu bucate. Moldova de la inaltime este foarte frumoasa spun ei.

“Imi place sa descoper tari noi. Foarte verde, foarte frumoasa natura si a fost foarte frumos sa vad tara din avion.”

Cel mai in varsta pilot are 88 de ani si a calatorit in peste 40 de tari. In acest tur el a pornit alaturi de sotia sa.

“In Canada, de asemenea in sudul Africii, in toata Europa.”

De la distanta unele avioane de mici dimensiuni par niste jucarii.

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “Denumirea acestui avion este festival R40. Chiar daca cabina pilotului pare mica atunci cand esti aer acest lucru conteaza cel mai putin. Iar atunci cand face acrobatii adrenalina este maxima.”

Acest tur al Europei este organizat pentru a cincea oara. Urmatoarea destinatie a pilotilor este Ucraina.