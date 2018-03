30 de sectoare de politie din tara vor disparea, iar altele 90 urmeaza sa fie dotate astfel incat sa corespunda standarelor internationale. Asta vor sa faca oamenii legii pentru a optimiza sistemul politienesc de la noi - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Unul dintre cele 32 de sectoare de politie care va disparea este cel amplasat in localitatea Cojusna din Straseni. Intr-un birou de cativa metri patrati, care cu greu poate fi numit sector de politie, la doua computere se inghesuie 3 politisti. Si acesta este un birou recent reparat. Cei de la sectorul numarul doi din Cojusna ne-au povestit ca exista sectoare, unde oamenii legii vin la datorie cu lemnele de acasa si fac focul in soba pentru a se incalzi.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “La fel ca si in alte multe localitati, la Cojusna sectorul numarul 2 de politie se afla in incinta primariei. Intrarea in biroul politistilor este amenajat in spatele cladirii, alaturi de un magazin de birotica si de sediul reprezentantei moldova gaz.”

Ghenadie MALIC, SEF IP STRASENI: “Ca o lipsa la sectoarele de politie, este tehnica mai performanta, pentru accesarea bazei de date ceea ce ingreuneaza lucrul. In mod normal, sediul trebuie sa fie separat, cu curte amenajata special, cu acces normal.”

Chiar daca sectorul de la Cojusna va fi desfiintat, asta nu inseamna ca oamenii legii vor disparea din localitate. In locului sectorului de politie va fi postul de politie. Se va schimba doar modul de functionare a acestora, spun cei de la IGP.

“Astazi la Soroca avem 6 sectoare de politie. De exemplu, avem sectorul de politie numarul 1 si avem sectorul numarul 2 Rublenita, care este la o distanta foarte scurta de sectorul 1, iar cu negru sunt hasurate teritoriile sectoarelor politiei. Ca politistul de la sectorul 2 sa ajunga in acest capat, trebuie sa treaca prin sectorul 1, de la Soroca, ceea ce nu este logic.”

Astfel, pe viitor, la Soroca, vor exista 4 sectoare si nu 6, iar aceasta optimizare va avea loc in toate raioanele tarii. Se ia in calcul si rata criminalitatii, numarul adresarilor, dar si faptul ca in timp ce un sector de politie ar trebui sa deserveasca cel putin 20 de mii de locuitori, in prezent exista sectoare care deservesc si cate 7 mii. Si asta nu este tot.

Marin MAXIAN, SEF DIRECTIE SECURITATE PUBLICA AL IGP: “La ziua de astazi, ele sunt concepute ca entitate, insa nu dispun de un birou, un sediu. Angajatii nu dispun de locuri amenajate de lucru, fiind dependenti de un birou din cadrul unei primarii. Stau intr-un birou cu inginerul cadastral, sau cu asistenta sociala.”

Daca in prezent, un sector de politie are in jur de 7 angajati, pe viitor numarul acestora va creste pana la cel putin 20. Sectoarele vor fi reamplasate in alte cladiri, cel mai probabil vor fi arendate.

In prezent, in tara noastra exista 203 sectoare de politie, care se subordoneaza celor 44 de inspectorate existente. Proiectul de reformare si amenajare a celor 90 de sectoare din cele 170, care vor ramane dupa, ar urma sa coste in jur de un milion jumatate de lei, bani alocati din bugetul statului.