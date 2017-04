Motivul pentru care viceprimarul capitalei Nistor Grozavu a primit 30 de zile de arest la domiciliu si nu in izolator

Viceprimarul capitalei, invinuit in dosarul parcarilor cu plata, va fi plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Aceasta este decizia judecatorului de instructie, dupa ce procurorii au cerut arest la domiciliu pentru funcţionar. Motivul invocat de procurori este ca arestatul a colaborat cu organul de urmarire penala si a facut declaratii care aduc informaţii importante pentru ancheta in ceea ce priveste modul in care era organizata schema si beneficiarii acesteia, anunta CNA.