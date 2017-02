30 de zile de arest au primit trei dintre indivizii retinuti dupa incaierarea de la Stauceni, sodata cu un mort si 4 raniti. Ce versiuni au aparut la cateva zile dupa incident - VIDEO

Valentin SITNIC, PRIMAR STAUCENI: “Se intampla ca in anii 90, asa un “acoperis” vroiau ei sa ofere ilegal. Asta fac oamenii care nu vor sa lucreze si vor sa castige bani usori. Omul asta a luat credite ca sa poata activa...”

Primarul mai spune ca individul de la care a pornit cearta este cunoscut in localitate ca o persoana agresiva. Am incercat sa discutam astazi cu barbatul care a tras in grupul de indivizi dupa ce acestia au dat buzna in magazinul sau si i-a luat la bataie angajatii, acesta insa a refuzat.

Adus la judecatoria Rascani, unde magistratii i-au dat 30 de zile de arest in izolator, unul dintre suspecti, dar si avocatul sau, la fel au refuzat sa vorbeasca in fata camerelor de filmat.

Procurorul de caz sustine ca indivizii trebuie sa se afle dupa gratii, intrucat ar fi periculosi. Intre timp, alte doua persoane din grupul de suspecti raman internate la spital, unde potrivit procurorilor, sunt supravegheate de politisti.

Proprietarul magazinului nu a fost retinut, insa are statut de banuit in cauza penala pornita pentru omor. Totusi, versiunea principala este ca barbatul in varsta de 36 de ani a impuscat, fiind in legitima aparare.

Incidentul s-a produs vineri la un magazin de materiale de constructii din comuna Stauceni. Totul din cauza unui conflict dintre proprietar si un localnic, care a dat buzna in cladire impreuna cu alte cel putin 10 persoane si i-ar fi luat la bataie pe toti cei care se aflau in interior.

Un barbat de 35 de ani a murit, iar alte 3 persoane au ajuns la spital. Oamenii legii au pornit doua cauze penale pe marginea cazului, una pentru huliganism, iar cealalta pentru omor intentionat.