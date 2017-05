Din izolator, la domiciliu. Seful Directiei Transport, Igor Gamretki, isi va petrece urmatoare 30 de zile in arest la domiciliu

Igor Gamretki este invinuit de procurori anticoruptie de depasirea atributiilor de serviciu. Acesta a fost retinut pe 25 aprilie si plasat in izolator, fiind cercetat in dosarul parcarilor cu plata. In total, in acelasi dosar figureaza 11 banuiti. Printre acestia, se numara viceprimarul Nistor Grozavu, plasat in arest la dimiciliu, omul de afaceri Alexandr Pichevschi, dar si fostul consilier municipal, Ghenadie Ivascenco.