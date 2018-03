30 de zile de arest pentru barbatul care si-a omorat fosta sotie, a pus-o intr-o geanta si a carat-o la tomberon. Avocatii acestuia dezvaluie motivul crimei

In cadrul sedintei de astazi, avocatul suspectului a declarat ca individul si-a recunoscut integral vina si colaboreaza cu anchetatorii. Magistratul spune ca barbatul ar fi recurs la acest gest fiind orbit de gelozie, dupa ce ar fi aflat ca fosta sa sotie avea pe altcineva.

Tot avocatul mai spune ca dupa ce a comis crima, barbatul a tinut cateva zile corpul neinsuflet in casa pentru ca era in stare de soc si nu stia ce sa faca. Aparatorul sustine ca suspectul regreta ce a facut.

Potrivit politiei, crima a fost savarsita la data de 10 martie in apartamentul pe care fostul ei sot, in varsta de 30 de ani, il inchiria in sectorul Buiucani al capitalei. Cei doi au stat la masa si au consumat alcool. Intre ei s-ar fi iscat o cearta, iar barbatul ar fi luat un prosop si si-ar ar fi strangulat fosta sotie. Ulterior, aceasta s-a stins, iar barbatul ar fi tinut cadavrul doua zile in baie. Apoi l-a pus intr-o geanta si l-a aruncat chiar in tomberonul de langa casa unde a si fost gasit ziua urmatoare de catre un maturator.

Femeia a lasat in urma sa un baietel in varsta de 8 ani. Micutul era crescut in ultimii ani de bunici care spun ca vor avea in continuare grija de el.

Victima a lucrat anterior ca politista de frontiera, dupa care a fost angajata a Armatei Nationale. In ultima vreme insa, vindea flori. El era la fel politist de frontiera la Leuseni, dar a fost demis din motive disciplinare.

Corpul victimei va fi adus sambata in casa parintilor.