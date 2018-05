Aurel Ignat isi va petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii. Luptatorul K1 nu a fost adus in fata judecatorilor

Procurorii au emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele luptatorului K1, Aurel Ignat, retinut acum doua zile, in cazul barbatului de 30 de ani care a murit dupa ce a fost snopit in bataie in fata unui club de noapte din capitala. Potrivit avocatului, sportivul nu a fost adus la sedinta de astazi, intrucat se simte rau in urma loviturilor pe care le-ar fi primit acum doua saptamani.