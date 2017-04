25 de zile de arest in izolator pentru milionarul Alexandru Pincevschi: "Nu am nicio atributie la dosar" - FOTO

Alexandr Pincevschi este fondatorul companiei Elita- 5 si unul dintre cei mai bogati moldoveni, scrie mold-street.com.

Preşedintele holdingului „Elita 5 Group”, cu investiţii şi afaceri în valoare de milioane de dolari. Este unul dintre cei mai influenţi businessmeni din Republica Moldova. Holdingul „Elita” include distribuţia unor mărci auto renumite ca Mitsubishi, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Ssang Yong, Lancia.

A dat start afacerilor în 1989, prin crearea cooperativei de producţie a unei companii, specializată în servicii de construcţie. În primii ani de după declararea Independenţei, omul de afaceri dezvoltă cea mai mare reţea de benzinării din Moldova. Mai tîrziu, această reţea fusese vîndută unei alte retele de benzinarii, unde Alexandru Pincevschi a fost o perioadă în post de director general adjunct, scrie vipmagazin.md.

Omul de afaceri Alexandru Pincevschi deţine un adevărat imperiu cu afaceri în domeniul importului şi comercializării de automobile, hotelier, imobiliar, al turismului sau industriei alimentare, noteaza ZdG.md.

Potrivit ofiterului de presa al CNA, Angela Starinschi, in total, 11 persoane sunt cercetate in dosarul parcarilor cu plata din capitala. Sapte dintre ele, printre care viceprimarul Nistor Grozavu, seful directiei transport, Igor Gamretki, fostul consilier municipal, Ghenadie Ivascenco, reprezentantii a 3 firme si omul de afaceri Alexandru Pincevschi au fost retinuti de catre procurorii anticoruptie si sunt detinuti in izolatorul CNA.





Alte 4 persoane, printre care Iurie Topala, directorul General al I.S. „Calea Ferata din Moldova, 2 consilieri municipali si un reprezentat al Agentiei Proprietatii Publice au fost audiati ieri de procurorii CNA si vor fi cercetati in stare de libertate in acelasi dosar.





Cele 7 persoane reţinute sunt cercetate penal pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu şi abuz. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.