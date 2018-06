30 de zile de arest pentru soferul, care acum doua zile a provocat accidentul de pe strada Mihai Viteazul, in urma caruia o femeie de 35 de ani a murit

Instanta a admis in mod integral demersul Procuraturii si i-a aplicat suspectului arest pentru 30 de zile.

Ieri, soferita de 35 de ani ranita in accidentul de pe strada Mihai Viteazul din capitala a murit la spital. Aceasta era internata in sectia de reanimare. Potrivit martorilor, femeia conducea regulamentar masina cand un Renault intrat pe contrasens i-a iesit in fata. Impactul violent dintre cele doua masini a lasat-o pe tanara prinsa intre fiarele autoturismului.

Pompierii au descarcerat-o. Celalalt sofer a fost ranit usor. Urmeaza ca politia sa stabileasca detaliile.