30 de zile dupa gratii pentru fostul viceministru de interne, Veaceslav Ceban si finul sau, retinuti acum doua zile intr-un dosar de coruptie - VIDEO

Potrivit procurorilor, Ceban ar fi trebuit sa primeasca zeci de mii de euro mita, prin intermediul finului de cununie, retinut si el sambata. Sub pretextul ca ar avea influenta, prin intermediul nasului asupra unor procurori, finul ar fi primit 60 de mii de euro de la un barbat cercetat penal pentru fabricarea cardurilor bancare. In schimbul banilor, Ceban urma sa-l scape de puscarie. Deoarece denuntatorul nu avea acesti bani, s-a convenit ca-i va da in doua transe. Ultimii 15 mii de euro urmau sa fie transmisi in ziua retinerii. Spre deosebire de nasul sau, finul a venit in instanta, insa nu a raspuns la nicio intrebare.

Si avocatul acestuia afirma ca tanarul este nevinovat.



Ieri, Serviciul Protectie si Paza de Stat, unde acum activeaza Veaceslav Ceban, a anuntat ca a fost initiata o ancheta de serviciu, lucru despre care a anuntat astazi si Serviciul Vamal, unde este angajat finul acestuia. Ceban a fost viceministru de interne in 2013, pe cand sef la MAI era Dorin Recean. El a mai fost si director al Departamentului Institutiilor Penitenciare.