31 de tone de pesticide colectate din mai multe raioane ale tarii, evacuate din Moldova. Acestea urmeaza sa fie distruse in Polonia, in cadrul proiectului NATO - Parteneriat pentru Pace - VIDEO

Ultimul lot de pesticide din cadrul proiectului NATO – Parteneriat pentru Pace a fost evacuat din satul Alexandreni. Cel 31 de tone au fost colectate din mai multe localitati Balti, Drochia, Edinet si Singerei, in cadrul proiectului NATO.

Daniel IONITA, AMBASADOR ROMANIA: “NATO demonstreaza ca este o alianta politico-militara care este aplicata catre nevoile cetatenilor, care prin astfel de proiecte isi aduce o contributie esentiala, nu numai la sustinerea cercetarii dar si la imbunatatirea vietii zi de zi a tuturor cetatenilor Republicii Moldova.”

Pana acum in cadrul proiectului NATO au fost evacuate 1269 de tone de deseuri de substante chimice. Valoarea totala a proiectului a fost de 2,2 milioane de euro.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU REPUBLICII MOLDOVA: “Ma bucur ca Republica Moldova tot mai mult este nu doar un consumator de securitate, dar devine si un furnizor de securitate in aceasta regiune.”

Sase soldati au primit diplome pentru munca lor la colectarea a substantelor chimice.

Eugen STURZA, MINISTRUL APARARII: “Noi am devenit si un exportator de securitate, participam si vom participa cu ceea ce avem mai scump, cu oamenii, in tari unde este nevoie de ajutorul nostru.”

Dupa destramarea URSS, in 400 de localitati din tara au ramas depozite de pesticide -in total in jur 7245 de tone. O parte din ele au fost distruse in Polonia, in cadrul proiectului NATO, iar alta in Franta in cadrul altor programe finantate de partenerii externi.

Bartlomiej ZDANIUK, AMBASADORUL POLONIEI: “Acest angajament al Poloniei in distrugerea pesticidelor, sa fie descrise in dorinta noastra de a contribui la dezvoltarea durabila. Este si acesta un lucru un eveniment foarte important.”

In Republica Moldova mai raman 4000 de tone de pesticide, inhumate la poligonul din satul Cismichioi din Autonomia Gagauza. Autoritatile ca discuta cu Agentia Ceha pentru Dezvoltare pentru implementarea unui proiect de evacuare a acestora.