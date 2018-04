32 de ani de la tragedia din Cernobil - perioada neagra in istoria acestei lumi - GALERIE FOTO

Cum s-a intamplat tragedia?

In data de 26 aprilie 1986, la ora 1:23 de minute, o eroare fatala s-a strecurat la reactorul numarul 4 al centralei nucleare de langa Cernobil. Acesta fusese oprit cu o zi in urma pentru a se efectua mai multe teste legate de siguranta sistemului de racire, care functiona cu ajutorul apei. Aceleasi teste fusesera efectuate cu ceva vreme inainte pentru alte reactoare si cu toate acestea in cazul reactorului 4 ceva nu a mers conform planului. O explozie a avut loc in timpul derularii testelor, iar situatia a scapat de sub control. A urmat o serie de mai multe explozii, iar reactorul supraincalzit a inceput sa se scufunde incet in sol.

Tragedia de la Cernobil si impactul asupra lumii

Explozia de la Cernobil este cel mai mare dezastru nuclear produs in istoria omenirii, radiatiile fiind de 400 de ori mai puternice decat cele eliberate in cazul bombei de la Hiroshima. Iar repercusiunile se resimt si astazi.

Zona a fost evacuata pe o raza de 30 de kilometri, iar oamenii care veneau in ajutor mureau in incercarea de a construi “bariere” protectoare pentru zona afectata de radiatii. Urmarile dezastrului nuclear de la Cernobil nu au fost observate pe moment, insa ele au existat si s-au manifestat in cele mai neasteptate moduri. Mutatiile genetice si explozia canceruluitiroidian sunt exemple in acest sens.

Cernobil, orasul-fantoma

Nu doar Ucraina a fost afectata de radiatii. In urma deflagratiei un nor radioactiv s-a format pe cer, iar ploile acide si nivelul crescut de radiatii in mai multe tari din zona, printre care si Romania, au atras atentia specialistilor. Toata Europa era in panica pentru ca nu se cunosteau detalii oficiale, cel putin la inceput. Uniunea Sovietica a refuzat sa confirme dezastrul si, mai mult, a respins ajutorul international.

Raportul Forului Cernobil din anul 2005, condus de Agentia Internationala a Energiei Atomice (IAEA) si Organizatia Mondiala a Sanatatii (WHO), a atribuit 56 de decese directe (47 de lucratori si 9 copii cu cancer tiroidian) si a estimat ca mai mult de 9.000 de persoane dintre cele aproximativ 6,6 de milioane foarte expuse pot muri din cauza unei forme de cancer. Raportul a citat 4.000 de cazuri de cancer tiroidian intre copiii diagnosticati in 2002.

Pentru a opri emisiile radioactive, zona activa a reactorului a fost acoperita cu un ″sarcofag″⁣ de beton, care ecraneaza radiatiile. Din aprilie 1986, de la evacuarea in graba, in orasul Cernobil si suburbia sa Pripiat, aflate in vecinatatea complexului energo-nuclear, timpul s-a oprit in loc iar orasul a devenit o fantoma. Singurele instrumente de masura utile sunt cele care indica nivelul radiatiei. Orasul nu va mai fi probabil locuit niciodata, considerandu-se ca radioactivitatea va scadea la un nivel acceptabil abia in jurul anul 2525.

Cum a afectat catastrofa nucleara de la Cernobil Romania?

Depunerile radioactive au afectat Romania mai ales in primele zile ale lunii mai, din cauza schimbarii directiei vantului.

Zonele in care s-au inregistrat depunerile radioactive cele mai mari sunt la nivelul celor montane din lantul Carpatic. Informatii privind explozia au ajuns la populatie la data de 2 mai, iar distributia tabletelor cu iodura de potasiu a inceput tardiv, la 3 si 4 mai.

Intr-un studiu longitudinal efectuat de Institutul de Sanatate Publica, intre 1986 si 1994, pe un lot de 310 copii, cu varste intre 0 si 6 ani, au fost studiate posibile efecte ale accidentului: morbiditate crescuta, intarziere in dezvoltarea fizica si valori mai scazute ale coeficientului de inteligenta. Dintre afectiunile cu contributie mai mare la cresterea morbiditatii, mai frecvent observate au fost cele ale sistemului osteoarticular si cariile dentare. Indicatorii privind dezvoltarea, talia si greutatea au fost sensibil mai scazuti in cadrul lotului probant, iar diferentele in ceea ce priveste dezvoltarea psihica au fost nesemnificative statistic.