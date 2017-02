4 copii de la o gradinita din capitala au ajuns la Spital. Medicii spun ca ar fi vorba despre o infectie intestinala - VIDEO

Micutii sunt de 4, 5 si 6 ani. Doctorii sustin ca acestia au febra inalta, diaree si voma si ca ar fi vorba despre o infectie intestinala. Diagnosticul final va fi stabilit peste 4 zile, cand vor fi gata rezultatele analizelor.

Administratia gradinitei sustine ca asemenea cazuri nu au mai avut loc in institutia lor. Totodata, potrivit directoarei in gradinita au loc inspectii saptamanal, in cadrul carora sunt verificate produsele care sunt puse pe mesele copiilor.