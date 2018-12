40 de studenti arabi de la medicina si-ar fi cumparat diplome false cu 15 mii de euro, ca sa fie angajati in spitalele din Israel - VIDEO

Totul a iesit la iveala dupa ce un medic stomatolog israelian, Hasan Fakhri, a venit in Moldova, intr-o vizita de lucru. Atunci, au aparut primele suspiciuni, legate de faptul ca unii studenti de la medicina si-ar fi putut falsifica diplomele.

Hasan FAKHRI, MEDIC STOMATOLOG DIN ISRAEL: „ Am fost in fruntea delegatiei a Asociatiei stomatologilor arabi din Israel. In cadrul vizitei, ne intalneam cu studentii si conducatorii universitatii. In timpul discutiilor, am inteles ca ceva nu este in regula, a spus doctorul pentru presa israeliana."

Mai exact, unii tineri ar fi obtinut diplomele dupa doar 2 sau 3 ani de studii, in loc de 5 ori 6. In incercarea de afla cum au fost posibile asemenea incalcari, medicul strain a depistat ca exista o grupare, cu sediul in Moldova, Fasia Gaza si Armenia, care se ocupa de falsificarea documentelor. Acesta a transmis informatiile Ministerului Sanatatii din Israel, dupa care a fost sesizata politia. 40 de medici si farmacisti israelieni au fost retinuti, intr- operatiune numita „Licenta care ucide“.

Oamenii legii vorbesc despre aproximativ 200 de diplome falsificate, iar fiecare ar fi fost cumparata cu cate 15 mii de euro. Cei de la Universitatea de medicina „Nicolae Testemitanu“ din capitala au refuzat sa comenteze. Responsabilii au spus ca nu au primit nicio informatie oficiala de la Ministerul Educatiei de la noi, ori de la institutiile competente din Israel. In prezent, in jur de 2400 de studenti straini studiaza medicina in tara noastra.