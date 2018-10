41 la suta din actiunile Moldova Agroindbank au fost cumparate de catre un consortiu international de investitori din care face parte si BERD - VIDEO

Prin intermediul Agentiei Proprietatii Publice, Guvernul a vandut astazi 41 la suta din actiunile Moldova Agroindbank companiei HEIM Partners Limited – un consortiu international de investitori din care face parte si Banca Europeana pentru Reconstructii si Dezvoltare. Pachetul de actiuni a fost achizitionat prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei, la un pret de aproximativ 451 milioane de lei. Guvernatorul Bancii Nationale, Sergiu Cioclea a declarat ca tranzactia este un pas important in transparentizarea actionariatului.



Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM :"Intrarea pe piata moldoveneasca a unui consortiu international in frunte cu BERD va apropia sistemul bancar moldovenesc de piata europeana si va accelera transferul de tehnologii, produse bancare si inovatii financiare."

Si seful legislativului spune ca vanzarea pachetului de actiuni va aduce beneficii economiei tarii.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI :"Sa nu uitam ca o parte semnificativa si chiar intregul pret de vanzare cumparare va fi restituit statului inclusiv ca restituire a fraudei bancare. Deci acest pret de vanzare-cumparare va veni in bugetul statului si astfel vom avea in acest an o prima mare recuperarea a activelor bancare."

Potrivit moldstreet, noii investitori ar fi cumparat de fapt o parte din pachetul de actiuni care apartinea omului de afaceri Veaceslav Platon. Anul trecut, BERD si Banca Transilvania au devenit actionari principali si la Viktoriabank.